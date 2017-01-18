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"Кристал Пэлас" вышел на "Манчестер Сити" в Кубке Англии

"Кристал Пэлас" победил "Болтон Уондерерс" в переигровке 1/32 финала Кубка Англии. В следующей стадии команда сыграет против "Манчестер Сити".

Кубок Англии. 1/32 финала

Матч 1 - 0:0

"Кристал Пэлас" - "Болтон Уондерерс" - 2:1

Голы: Хенри, 48, Бентеке, 68, 77

"Кристал Пэлас": Сперони, Уорд, Фрайерс, Келли, Делейни (Томкинс, 62), Фламини, Ён, Ледли (Панчеон, 63), Таунсенд, Реми (Бентеке, 62), Кайкай

"Болтон": Элнвик, Тейлор, Торп, Уитер, Биверс, Уилсон, Спиринг, Хенри (Тейлор, 89), Вела, Мэдайн (Проктор, 78), Клоу (Клэйтон, 88)

Предупреждения: Ледли, 31, Торп, 37, Уилсон, 54.
Теги: Кристал Пэлас Манчестер Сити
Сегодня, 01:59
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