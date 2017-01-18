Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Осужденные во Франции российские болельщики вернулись в Москву

В аэропорту Шереметьево приземлился самолет из Парижа, на котором в Москву вернулись двое российских фанатов, Алексей Ерунов и Сергей Горбачев. Оба были арестованы и осуждены французским правосудием после беспорядков в Марселе в день матча Euro-2016 Россия – Англия.

"Самолет приземлился. Ребят выпустили по условно-досрочному освобождению, с выдворением. Со слов ребят, ничего страшного не произошло", - сказал глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Напомним, директор по работе с болельщиками "Локомотива" Ерунов за участие в беспорядках в Марселе в июне был осужден на два года, а директор фан-клуба "Арсенала" Горбачев – на 18 месяцев. В декабре 2016-го стало известно, что принято решение об их досрочном освобождении, однако даты выхода на свободу отличались. Горбачев мог вернуться домой еще до Нового года, однако остался в тюрьме в знак солидарности с Еруновым до января.

СЭ
Теги: Шпрыгин
Сегодня, 02:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.