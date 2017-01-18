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Георгий Миланов: в конце сезона посмотрим, кто будет первым

Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов заявил, что армейцы будут бороться только за первое место в чемпионате.

– Тренер Сергей Овчинников сказал мне в недавнем интервью, что ЦСКА, несмотря на отставание, ставит цель стать чемпионом и верит в это.

– Да, конечно! Так всегда. ЦСКА, наверное, и десять лет назад боролся только за золото, и сейчас тоже. Восемь очков от первого места – не очень много. У нас хорошая команда. Плюс, будет всего одна игра в неделю. В прошлом году у нас оказалось слишком много травмированных, а матчи шли каждые три-четыре дня. Нагрузка получилась чрезмерной, и мы теряли очки.

– Вы удивлены тем, что на первом месте идет "Спартак", да еще с таким отрывом? Команда, которая много лет ничего не выигрывала, вдруг стала фаворитом.

– В конце посмотрим, кто будет первым.

– "Спартак" на промежуточном финише – лучший по результату. Но был ли этот клуб осенью сильнейшим по игре?

– Нет. Это мое мнение.

СЭ
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 02:36
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