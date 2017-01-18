Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

В Голландии поставили пьесу об уходе Йозефа Блаттера с поста главы ФИФА (видео)

В Голландии состоялась премьера пьесы режиссера Тома де Кета, посвященной уходу Йозефа Блаттера с поста главы ФИФА.

Авторы предложили свою версию того, что случилось в течение пяти дней в мае 2015 года, когда Блаттер был переизбран на должность, которую занимал с 1998 года, а затем объявил об уходе в отставку.

В пьесе проводится параллель с классическим произведением Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" о злобном богаче Скрудже и духах Рождества.

К Блаттеру приходят "призраки прошлого": умерший пастор, швейцарский инспектор, коррупционер из Катара, осведомитель, дочь и другие гости, включая двух голландцев с сомнительными просьбами о кредитах на создание футбольных клубов.

Напомним, Блаттер в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на 6 лет.



Sports.ru
Теги: Блаттер
Сегодня, 02:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.