В Голландии поставили пьесу об уходе Йозефа Блаттера с поста главы ФИФА (видео)

В Голландии состоялась премьера пьесы режиссера Тома де Кета, посвященной уходу Йозефа Блаттера с поста главы ФИФА.Авторы предложили свою версию того, что случилось в течение пяти дней в мае 2015 года, когда Блаттер был переизбран на должность, которую занимал с 1998 года, а затем объявил об уходе в отставку.В пьесе проводится параллель с классическим произведением Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" о злобном богаче Скрудже и духах Рождества.К Блаттеру приходят "призраки прошлого": умерший пастор, швейцарский инспектор, коррупционер из Катара, осведомитель, дочь и другие гости, включая двух голландцев с сомнительными просьбами о кредитах на создание футбольных клубов.Напомним, Блаттер в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на 6 лет.