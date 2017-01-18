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Руслан Нигматуллин: приобретение Адриано – большой риск для "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал подписание нападающего Луиса Адриано.

"Сложно сейчас рассуждать об Адриано в "Спартаке", так как пока неясно, что сейчас из себя представляет этот игрок, в какой форме он находится. Руководству клуба, конечно, виднее, но пока непонятно, насколько этот футболист будет им полезен.

Последний год в "Милане" Адриано, мягко говоря, не блистал. Поэтому это приобретение – большой риск для "Спартака". Но если бразилец все-таки приживется в команде, то сможет принести немало пользы москвичам", - цитируют Нигматуллина "Известия".
Теги: Нигматуллин Спартак Адриано
Сегодня, 08:48
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(2)
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:28) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
в какой форме он находится

я худею... он, что с колес на поле выходит. два месяца сборов впереди.
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 10:15) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: алдан 2016
Если он Зене трёху отгрузит,то считай трасфер удался.Цыган завопит о судьях,дискриминации и пр ерунде

О судьях это хрюшки мастера визжать.

Не думаю что Адриано сразу заиграет.
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 09:37) #
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  •  (5)

Если он Зене трёху отгрузит,то считай трасфер удался.Цыган завопит о судьях,дискриминации и пр ерунде
Регистрация: 1.09.2016
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