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Лионель Месси: у нас с Роналду есть взаимное уважение

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о взаимоотношениях с лидером "Реала" Криштиану Роналду.

"У нас с Роналду есть взаимное уважение. Это великий игрок, который многого достиг. Что касается моей мотивации, то ею является желание выигрывать трофеи для моего клуба и страны. Поэтому я никогда не оглядываюсь на свои прошлые успехи.

Возможно, я сделаю это по окончанию карьеры, но в настоящее время я смотрю только вперед и стремлюсь к новым победам", - цитирует Месси "Газета.ru" со ссылкой на Coach.
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 08:51
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№3 Написал: ZSKA (Сегодня, 11:15) #
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online

Это два великих игрока.
Регистрация: 18.01.2017
№2 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 09:38) #
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Кто ж вам обоим поверит..Уважуха так и прёт
Регистрация: 1.09.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:15) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
У Роналду взаимное уважение только с Бадрой
Регистрация: 22.09.2007
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