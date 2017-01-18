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Станислав Черчесов раздавал игрокам сборной России программу тренировок на время отпуска

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовыи составлял программу подготовки для игроков национальной команды.

"Тренерский штаб сборной России подготовил специальную программу поддержания физической формы во время зимнего перерыва в играх РФПЛ. Данная программа была передана всем игрокам, которые регулярно вызываются в сборную, а также футболистам из ближайшего резерва. То есть тем, кто в ближайшее время может рассчитывать на вызов в национальную команду.

Тренеры рассчитывают, что эта программа поможет игрокам не растерять кондиции за отпуск, а также оставаться в тонусе на протяжении всего сезона", - передают слова источника "Известия".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 09:35
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№1 Написал: Академия (Сегодня, 11:06) #
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Зашибись. Вот это точно не дело. Форму игроки должны поддерживать в клубе и только игрой в клубе доказывать свою состоятельность, как игрока сборной. Кто их будет контролировать? Как будут даваться оценка выполнению заданий? Или это типо показуха, я же не сидел на попе ровно, а давал задания. И еще из прочитанного понял, что костяк уже определен, что само по себе странно, а где мотивация, где конкуренция? А, что делать игроку который рвется в сборную, но ему пиара не хватает, где ему эти задачку по занятиям взять?
Регистрация: 20.06.2016
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