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Станислав Черчесов раздавал игрокам сборной России программу тренировок на время отпуска
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовыи составлял программу подготовки для игроков национальной команды.
"Тренерский штаб сборной России подготовил специальную программу поддержания физической формы во время зимнего перерыва в играх РФПЛ. Данная программа была передана всем игрокам, которые регулярно вызываются в сборную, а также футболистам из ближайшего резерва. То есть тем, кто в ближайшее время может рассчитывать на вызов в национальную команду.
Тренеры рассчитывают, что эта программа поможет игрокам не растерять кондиции за отпуск, а также оставаться в тонусе на протяжении всего сезона", - передают слова источника "Известия".
"Тренерский штаб сборной России подготовил специальную программу поддержания физической формы во время зимнего перерыва в играх РФПЛ. Данная программа была передана всем игрокам, которые регулярно вызываются в сборную, а также футболистам из ближайшего резерва. То есть тем, кто в ближайшее время может рассчитывать на вызов в национальную команду.
Тренеры рассчитывают, что эта программа поможет игрокам не растерять кондиции за отпуск, а также оставаться в тонусе на протяжении всего сезона", - передают слова источника "Известия".
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