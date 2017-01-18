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Юра Мовсисян: уверен, что ЧМ-2018 в России будет лучшим за всю историю

Бывший форвард "Спартака" Юра Мовсисян, выступающий за "Реал Солт-Лейк" высказал свое отношение о предстоящем чемпионате мира в России.

"Я знаю каковы русские люди, они очень дружелюбны. Уверен, что ЧМ-2018 будет лучшим за всю историю. В России хотят доказать, что там все не так уж и плохо. Многие мало знают о России и говорят глупые вещи.

На чемпионате мира будут играть мои друзья, также, надеюсь, что и сборная Армении попадет на турнир. В России хотят быть лучшими хозяевами ЧМ, они тратят деньги на все. Вероятно, это будет один из самых безопасных турниров", - цитирует Мовсисяна ESPN FC.
Теги: Мовсисян
Сегодня, 09:40
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(0)
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
приятно подобное читать
чисто за отношение к стране
а вот в целом..не все жители рады...
половина этих стадионов стране не очень то необходимы
и те же миллиарды в кризис можно было бы направить в нужное русло
просто вот по факту.этот мундиаль должен был способствовать развитию спорта в стране....а по факту всё тот же застой


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Юра не политик. ) Так то да. пыли пустить в глаза могем.
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Респек Юрок!!!
Регистрация: 23.05.2009
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