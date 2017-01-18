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Юра Мовсисян: уверен, что ЧМ-2018 в России будет лучшим за всю историю
Бывший форвард "Спартака" Юра Мовсисян, выступающий за "Реал Солт-Лейк" высказал свое отношение о предстоящем чемпионате мира в России.
"Я знаю каковы русские люди, они очень дружелюбны. Уверен, что ЧМ-2018 будет лучшим за всю историю. В России хотят доказать, что там все не так уж и плохо. Многие мало знают о России и говорят глупые вещи.
На чемпионате мира будут играть мои друзья, также, надеюсь, что и сборная Армении попадет на турнир. В России хотят быть лучшими хозяевами ЧМ, они тратят деньги на все. Вероятно, это будет один из самых безопасных турниров", - цитирует Мовсисяна ESPN FC.
"Я знаю каковы русские люди, они очень дружелюбны. Уверен, что ЧМ-2018 будет лучшим за всю историю. В России хотят доказать, что там все не так уж и плохо. Многие мало знают о России и говорят глупые вещи.
На чемпионате мира будут играть мои друзья, также, надеюсь, что и сборная Армении попадет на турнир. В России хотят быть лучшими хозяевами ЧМ, они тратят деньги на все. Вероятно, это будет один из самых безопасных турниров", - цитирует Мовсисяна ESPN FC.
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