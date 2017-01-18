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Бюджет китайской футбольной ассоциации в 2017 году увеличится в полтора раза
Китайская футбольная ассоциация обнародовала проект бюджета на 2017 год. Согласно официальным данным, в 2017 году расходы ассоциации увеличатся на 45%, до 670 млн юаней ($97,6 млн), информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Согласно документа, более 27% ассигнований предназначено на развитие мужских национальных команд, а также тренировку состоящих в них футболистов, еще 18% пойдет на воспитание молодых игроков, около 10% - на женские сборные.
Среди прочих ключевых статей расхода - финансирование матчей и чемпионата страны, подготовка и повышение квалификации тренерского состава, пропаганда футбола среди населения, удовлетворение хозяйственных нужд КФА. Одновременно ассоциация планирует в текущем году увеличить свои доходы на 2%, до 780 млн юаней ($113,7 млн).
Согласно документа, более 27% ассигнований предназначено на развитие мужских национальных команд, а также тренировку состоящих в них футболистов, еще 18% пойдет на воспитание молодых игроков, около 10% - на женские сборные.
Среди прочих ключевых статей расхода - финансирование матчей и чемпионата страны, подготовка и повышение квалификации тренерского состава, пропаганда футбола среди населения, удовлетворение хозяйственных нужд КФА. Одновременно ассоциация планирует в текущем году увеличить свои доходы на 2%, до 780 млн юаней ($113,7 млн).
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