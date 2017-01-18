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"Брюгге" отдал Карлоса Страндберга в аренду аутсайдеру чемпионата Бельгии

Бывший форвард ЦСКА Карлос Страндберг будет выступать за "Вестерло". Владеющий правами на 20-летнего футболиста "Брюгге" объявил о договоренности об аренде до конца этого сезона.

Сегодня состоится официальная презентация игрока. "Вестерло" идет на предпоследнем месте в чемпионате Бельгии.
Теги: Брюгге Страндберг
Сегодня, 10:07
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
зимой, конечно, сложно игрока подстроить под тактику...но для меня это странно выглядит


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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