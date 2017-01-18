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ЦСКА проявляет интерес к лучшему бомбардиру шведского "Юргордена"

Лучший снайпер шведского "Юргордена" Майкл Олунга может продолжить карьеру в России, передает Expressen.

Сообщается, что 22-летний футболист входит в сферу интересов ЦСКА. Заполучить кенийского футболиста хотят некоторые китайские клубы, среди которых "Гуйчжоу Чжичэн".

В прошлом сезоне Олунга в 27 матчах чемпионата Швеции забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. В шведском клубе футболиста оценивают примерно в € 4 млн.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:36
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(0)
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
со шведским рынком у нас как-то не очень (если покупать напрямую оттуда)
и вообще...этот Яровинский....как можно было "просрать" Евменова.при нем были нормальные трансферы то в целом.а теперь он в Зените

Не скажи: Верблум и Эльм- отличные приобретения,а вот Странберг- подкачал только.
Регистрация: 27.07.2013
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:53) #
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  •  (0)

Думаю утка, если бы аренда то можно еще подумать а выкупать Гинер не будет сейчас, надо финансы сначала подправить !
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
со шведским рынком у нас как-то не очень (если покупать напрямую оттуда)
и вообще...этот Яровинский....как можно было "просрать" Евменова.при нем были нормальные трансферы то в целом.а теперь он в Зените


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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