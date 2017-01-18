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Андрей Червиченко: если бы Адриано был топ-нападающим, то Луческу забрал бы его к себе в "Зенит"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал переход бразильского форварда Луиса Адриано в московский клуб.

— Откровенно говоря, мне Луис Адриано не нравится. Это напоминает историю с бывшим форвардом "Спартака"Лукасом Барриосом. Раньше он что-то мог — забивал, стоил хороших денег, а потом стал играть всё хуже и в итоге ничего выдающегося в составе красно-белых так и не показал. Результаты Адриано не говорят о том, что он игрок экстра-класса. За последние полтора сезона в "Милане" он редко выделялся результативными действиями.

Если бы Адриано действительно был топ-нападающим, то Мирча Луческу, хорошо знакомый с ним по работе в "Шахтере", наверняка бы забрал его к себе в "Зенит". Но мы ни разу не слышали, чтобы тренер петербуржцев проявлял интерес к этому футболисту. Этот факт и ряд других моментов подсказывают мне, что переход Адриано - не лучший трансфер для "Спартака". Тот же Александр Самедов, на мой взгляд, более полезное приобретение.

Я бы сказал, что трансфер получился очень выгодным для "Милана". За счет ухода Адриано они серьезно разгрузили свою зарплатную ведомость. В таких клубах прекрасно умеют считать деньги. Если сложить проведенные им матчи, разделить на количество забитых мячей, а зарплату поделить на это число, то получится, что каждый выход этого игрока на поле был почти золотым. А в графе "забитые мячи" значился ноль.

Поэтому избавиться от бразильца было выгодно и для самих итальянцев, и для тех агентов, которые занимались этим переходом. Уверен, для "Спартака" это не лучший выбор", - цитируют Червиченко "Известия".
Теги: Червиченко Адриано Спартак
Сегодня, 10:41
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22
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№22 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 11:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
Цитата: Батька
а что он тогда Мхитаряна не берет тоже гомно он его знает

вы дурак, батенька? ))

Цитата: Миша Люберцы
для Луческу всякие Адрианы , теперь - ничета ! Им Косту с Баккой подавай

еще один бредоносец ))
а как же Эрнани, Цалагов, Лунев и прочие взятые в межсезонье? Отнюдь не уровня Косты.

О как ? Всё,что мы говорим это бред, а то в ваших бомжатских умах это - истина? Кули , тогда вы здесь сидите с утра до вечера не работая, с такими вот мозгами?... Цалагов с Лунёвым - это усиление? Эрнани, это тоже палка о двух концах... ты думаешь , что селекционеры топ клубов такие вот дол.аёбы , что его не взяли в любой топ чемпионат, куда бы он с радостью убежал??...
Регистрация: 10.01.2014
№21 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:14) #
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Цитата: Миша Люберцы
Цыга, как тренер своё отыграл ! Чемпионат Украины с 2 командами - это другая разница. Цыган, побеседовав с Мюллером и послушав его байки, про популярность и, величие бомжей..

Что такое Зенит, Спалл объяснил Луческе в ЛЧ. И там же ДК объяснило Спартаку, что он такое есть.
Регистрация: 12.11.2007
№20 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 11:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ЕСЛИ БЫ АДРИАНО БЫЛ ТОП-НАПАДАЮЩИМ, ТО ЛУЧЕСКУ ЗАБРАЛ БЫ ЕГО К СЕБЕ В "ЗЕНИТ"

Это факт!


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015
№19 Написал: shturmanflota3 (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если жирный пи#ор бесится значит все правильно делаем!
Регистрация: 22.07.2012
№18 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:12) #
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online

выбор бразила- это выбор Карреры, неужели кто-то будет прислушиваться к хомяку blush
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:11) #
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На самом деле - все очень просто. Милан спихивал Челентано бесплатно, даже с доплатой по зарплате - на трансфере не попилить, неинтересно.

Если кому что непонятно - см. историю Молло.

Кризис - каждый евро на счету.
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:10) #
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Вспомним, приход Промеса...Зе...Зобнина...Ещен
ко... (это только из последних) все сопровождались одними и теми же изрыганиями "экспертов" и всплытием червивого дерьма. А они становились лучшими.

Сумасшедший аргумент: если бы Луческу хотел....

А если бы он вёз патроны?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:05) #
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Значит точно - классный трансфер, раз "экс-владелец" снова разбулькался как чайный гриб.
Регистрация: 3.03.2007
№14 Написал: MIG Piter (Сегодня, 11:04) #
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Цитата: Батька
а что он тогда Мхитаряна не берет тоже гомно он его знает

вы дурак, батенька? ))
хотите сравнить нынешний чемпионат Англии, МЮ, игру Мхитаряна с серией А, Миланом, и Адриано?
это пздц просто как феерично

Цитата: Миша Люберцы
для Луческу всякие Адрианы , теперь - ничета ! Им Косту с Баккой подавай

еще один бредоносец ))
а как же Эрнани, Цалагов, Лунев и прочие взятые в межсезонье? Отнюдь не уровня Косты.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№13 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цыга, как тренер своё отыграл ! Чемпионат Украины с 2 командами - это другая разница. Цыган, побеседовав с Мюллером и послушав его байки, про популярность и, величие бомжей... для Луческу всякие Адрианы , теперь - ничета ! Им Косту с Баккой подавай, только к ним почему - то никто не идёт, последние "более - менее " бегут в направлении поднебесной...
Регистрация: 10.01.2014
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 10:59) #
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можно и Барриоса за бесплатно вернуть, мож он исправился уже?
Регистрация: 8.01.2017
№11 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 10:59) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Давно уже давно понятно, что послушай червя - сделай наоборот.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№10 Написал: Академия (Сегодня, 10:58) #
  • +2
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Странная логика конечно. Адриано вообще состоялся и раскрылся при Луческу, может он игрок одного тренера, раз у него в Милане не получилось. И потом там чемп Италии. Оборона и все такое. Моя логика проста, я лично не люблю покупку игроков лавочников и начинается потом чесание по ушам, мы надеемся, мы верим, он сможет и все такое. Чушь все это. Посмотрим, как Адриано себя проявит. время всех по местам расставит
Регистрация: 20.06.2016
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:53) #
  • +1
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Луческу с молодыми игроками предпочитает работать, это ему интереснее. Ну, а каков этот самый Челентано игрок вскорости поглядим. В Италии многие классные игроки затухали.
Чем больше хороших футболистов, пусть даже и в Спартаке, тем лучше.
Регистрация: 12.11.2007
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:51) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Meatloaf
Тут дело далеко не в Луческу. Он и Фернандо хотел в Зенит, пока ему не дали по рукам. ПРИНЦИПЫ. Цыгану пояснили, что в Сените не должно быть Чорных, максимум - индейцы. :))А так, для России, что Фернандо, что Адриано топ игроки.
Всё просто.


какой я тупой.... а есть такие просветленные и информированные люди! все знают, все умеют...только живут в свинарнике почему то.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:50) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Он бы забрал, но "Витаж" не даст.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Батька (Сегодня, 10:49) #
  • +3
  •  (5)

Вас послушать так все что не взял Луческу все гомно ... а что он тогда Мхитаряна не берет тоже гомно он его знает ... а в МЮ у того не прет, если его зарплату разделить на голы какие они бриллиантовые ?

таких примеров масса ... в одном клубе не пошло в другом все отлично !

Я не Нострадамус предсказывать не берусь и как там у него сложится карьера в Спартаке один бог знает, так давайте не будем заранее писать как все плохо и зря взяли !!
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 10:48) #
  • -1
  •  (7)

Если уж он в Китай не поехал САМ, то какой Зенит!!! grimacing Только Спартак!


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№4 Написал: Meatloaf (Сегодня, 10:47) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Тут дело далеко не в Луческу. Он и Фернандо хотел в Зенит, пока ему не дали по рукам. ПРИНЦИПЫ. Цыгану пояснили, что в Сените не должно быть Чорных, максимум - индейцы. :))А так, для России, что Фернандо, что Адриано топ игроки.
Всё просто.
Регистрация: 3.07.2016
№3 Написал: Алексей Чернышов (Сегодня, 10:45) #
  • +2
  •  (6)

Вот вот, за зенит играют только с белым цветом кожи!
Регистрация: 18.01.2017
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:42) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Не все так однозначно. За индейца его трудно будет выдать.
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:42) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
но Луческу тренер, а не спонсор.Потому не всё ж решает он
да и лимит никто не отменял же


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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