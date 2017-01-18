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Димитри Пайет пообещал травмировать свои крестообразные связки, если "Вест Хэм" его не отпустит

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет пообещал, что больше не наденет форму "молотобойцев", информирует A Bola.

"Я клянусь, что я больше не буду носить футболку "Вест Хэма". Если клуб меня не продаст, я поврежу свои собственные крестообразные связки. Я человек, и у меня есть право выбирать свое будущее", - заявил Пайет.

Ранее главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что 29-летний француз отстранен от тренировок с командой.

Газета.ru
Теги: Пайет Вест Хэм
Сегодня, 10:59
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№4 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
С такими заявлениями вообще никому не нужен будешь smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:12) #
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Цитата: Kolpino2
Мания величия, да?

Она.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:10) #
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Цитата: капля никотина
В Спартак наверное просится

Мания величия, да?
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:01) #
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В Спартак наверное просится. Вот она - черная икра.
Регистрация: 3.03.2007
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