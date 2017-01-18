Димитри Пайет пообещал травмировать свои крестообразные связки, если "Вест Хэм" его не отпустит

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет пообещал, что больше не наденет форму "молотобойцев", информирует A Bola."Я клянусь, что я больше не буду носить футболку "Вест Хэма". Если клуб меня не продаст, я поврежу свои собственные крестообразные связки. Я человек, и у меня есть право выбирать свое будущее", - заявил Пайет.Ранее главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что 29-летний француз отстранен от тренировок с командой.