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"Спартак" в составе 26 футболистов отправился на сбор в ОАЭ

"Спартак" отправился в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где пройдет первый зарубежный сбор команды.

На рейс зарегистрировались Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Евгений Макеев, Денис Кутин, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Ивелин Попов, Маурисио, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Александр Зуев, Артём Тимофеев, Аяз Гулиев, Зе Луиш и Луис Адриано.

Александр Самедов с разрешения тренерского штаба задержался в Москве по семейным обстоятельствам. Планируется, что он прибудет в расположение команды уже завтра.

В четверг у красно-белых запланированы две тренировки. В Абу-Даби "Спартак" проведет один контрольный матч: 31 января - сыграет с чемпионом Дании "Копенгагеном". 1 февраля футболисты вернутся в Москву.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 12:19
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19
(11)
№19 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:51) #
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online

С бабами? Как же без Баб поросята?! kissing_heart
Регистрация: 14.12.2016
№18 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Где Мелкадзе??

с таким составом он даже на банку попадать не будет.
Насколько знаю ищут возможность отдать его в аренду в клуб второй восьмерки.
Пусть играет. Хотя конечно Давыдова тоже отдать надо. А вот Зуева натаскивать.
Регистрация: 22.09.2007
№17 Написал: gena26 (Сегодня, 14:36) #
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Еще нужен крайний защитник - хороший. И можно на что-то расчитывать. Даже можно и паренька того с Анжи
Регистрация: 14.01.2017
№16 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:26) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Где Мелкадзе??


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№15 Написал: скальп (Сегодня, 13:51) #
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  •  (4)

Цитата: QoshaK
Странно, другие клубы уже во всю товарники гоняют а эти только отправились.

играют те кто в говночашках играют,т.к форсируют подгототовку
Регистрация: 24.12.2016
№14 Написал: borlas (Сегодня, 13:14) #
  • +2
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Цитата: pikaldi
Евгений Макеев...еханый бабай -ну когда уже в Арсенал , Томь и тд


Да отстаньте вы уже от Жеки.
Сидит на подмене сразу и у Комбарова и у Ещенко. Дойдет Кутин до необходимых кондиций или ещё кто-то из второго Спартака, а может купят кого, тогда и уйдет. А пока пусть будет. Всё равно больше нет никого на позицию крайнего защитника.
Регистрация: 22.07.2009
№13 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:11) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
они же собирались ещё и баб своих прихватить...

У нормальных людей, в отличии от тебя, есть жены, подруги. Как бы тебе это объяснить?
Регистрация: 16.08.2008
№12 Написал: borlas (Сегодня, 13:10) #
  • -1
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Цитата: паравоз
паровоз!


С дуру можно и куй сломать.
Регистрация: 22.07.2009
№11 Написал: паравоз (Сегодня, 13:07) #
  • -1
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Sharik.SM,
паровоз!
Регистрация: 20.08.2016
№10 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 13:03) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Евгений Макеев...еханый бабай -ну когда уже в Арсенал , Томь и тд
Регистрация: 25.01.2016
№9 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 13:02) #
  • +5
  •  (11)

Цитата: QoshaK
Странно, другие клубы уже во всю товарники гоняют а эти только отправились

Кто кроме участвующих в ЛЕ товарняки гоняет?
Регистрация: 27.01.2009
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:59) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ништяк.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:58) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: QoshaK
Странно, другие клубы уже во всю товарники гоняют а эти только отправились.

Товарняки гоняют те кто выступают в еврокубках + ослы.
Ослы заранее бронивали зимние сборы, потому что наивно думали, что также пройдут в евровесну.
Те кто в евровесне не играют на сборы выйезжат только сейчас.
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:56) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
они же собирались ещё и баб своих прихватить...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:47) #
  • -7
  •  (15)

Странно, другие клубы уже во всю товарники гоняют а эти только отправились.
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:34) #
  • +2
  •  (18)

удачи
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 12:34) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконец-то отправились.
Удачи плодотворно поработать!


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
С началом сезона КБ!.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:22) #
  • +4
  •  (14)

Самедов видимо собрался ночью в проруби окунуться...)) а завтра отогреется...
Регистрация: 28.12.2015
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