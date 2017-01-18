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13:30
Адама Траоре заинтересовал "Челси" (3)
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10:59
Димитри Пайет пообещал травмировать свои крестообразные связки, если "Вест Хэм" его не отпустит (16)
Димитри Пайет пообещал травмировать свои крестообразные связки, если "Вест Хэм" его не отпустит (16)
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Андрей Червиченко: если бы Адриано был топ-нападающим, то Луческу забрал бы его к себе в "Зенит" (69)
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Эдинсон Кавани: летом я мог вернуться в Италию
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Яя Туре летом отказался уезжать в Китай
Яя Туре летом отказался уезжать в Китай
"Спартак" в составе 26 футболистов отправился на сбор в ОАЭ
"Спартак" отправился в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где пройдет первый зарубежный сбор команды.
На рейс зарегистрировались Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Евгений Макеев, Денис Кутин, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Ивелин Попов, Маурисио, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Александр Зуев, Артём Тимофеев, Аяз Гулиев, Зе Луиш и Луис Адриано.
Александр Самедов с разрешения тренерского штаба задержался в Москве по семейным обстоятельствам. Планируется, что он прибудет в расположение команды уже завтра.
В четверг у красно-белых запланированы две тренировки. В Абу-Даби "Спартак" проведет один контрольный матч: 31 января - сыграет с чемпионом Дании "Копенгагеном". 1 февраля футболисты вернутся в Москву.
ФК "Спартак"
На рейс зарегистрировались Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Евгений Макеев, Денис Кутин, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Ивелин Попов, Маурисио, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Александр Зуев, Артём Тимофеев, Аяз Гулиев, Зе Луиш и Луис Адриано.
Александр Самедов с разрешения тренерского штаба задержался в Москве по семейным обстоятельствам. Планируется, что он прибудет в расположение команды уже завтра.
В четверг у красно-белых запланированы две тренировки. В Абу-Даби "Спартак" проведет один контрольный матч: 31 января - сыграет с чемпионом Дании "Копенгагеном". 1 февраля футболисты вернутся в Москву.
ФК "Спартак"
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