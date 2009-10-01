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Александр Кокорин: я полностью доволен тем, как идут дела в "Зените"
Форвард сборной России Александр Кокорин рассказал, что доволен развитием карьеры в петербургском "Зените".
"Я пришел в "Зенит" и за полгода завоевал сразу несколько медалей (бронзу чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. - Прим.). Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.
Работа с Луческу? Он много привнес лично для меня и для команды тактических вещей. Мирча работал в больших командах и работал успешно, он часто критикует не только меня, но и других игроков даже за те моменты, на которые другие тренеры не обращают внимания - например, может взять и остановить тренировку или теоретическое занятие для того, чтобы объяснить кому-то, как нужно действовать в той или иной ситуации", - цитирует Кокорина ТАСС.
"Я пришел в "Зенит" и за полгода завоевал сразу несколько медалей (бронзу чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. - Прим.). Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.
Работа с Луческу? Он много привнес лично для меня и для команды тактических вещей. Мирча работал в больших командах и работал успешно, он часто критикует не только меня, но и других игроков даже за те моменты, на которые другие тренеры не обращают внимания - например, может взять и остановить тренировку или теоретическое занятие для того, чтобы объяснить кому-то, как нужно действовать в той или иной ситуации", - цитирует Кокорина ТАСС.
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