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Александр Кокорин: я полностью доволен тем, как идут дела в "Зените"

Форвард сборной России Александр Кокорин рассказал, что доволен развитием карьеры в петербургском "Зените".

"Я пришел в "Зенит" и за полгода завоевал сразу несколько медалей (бронзу чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. - Прим.). Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.

Работа с Луческу? Он много привнес лично для меня и для команды тактических вещей. Мирча работал в больших командах и работал успешно, он часто критикует не только меня, но и других игроков даже за те моменты, на которые другие тренеры не обращают внимания - например, может взять и остановить тренировку или теоретическое занятие для того, чтобы объяснить кому-то, как нужно действовать в той или иной ситуации", - цитирует Кокорина ТАСС.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 12:31
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11
(3)
№11 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Charodei
На счет ходоков за трофеями,это к Дениске Глушакову. Коко действительно взял уже парочку,а Дениска всего л шь ,,чемпион межсезонья"- крутой титул,к которому Спартак шел долгих 15 лет.

joy
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 14:37) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fd65
Два "суперфорвада" пришли за трофеями, бл#ть.... Надеюсь, пределом ваших возможностей в Зените будут бронзовые,в лучшем случае,серебряные медали....

На счет ходоков за трофеями,это к Дениске Глушакову. sweat_smile Коко действительно взял уже парочку,а Дениска всего лишь ,,чемпион межсезонья"- крутой титул,к которому Спартак шел долгих 15 лет. joy
Регистрация: 27.07.2013
№9 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Два "суперфорвада" пришли за трофеями, бл#ть.... Надеюсь, пределом ваших возможностей в Зените будут бронзовые,в лучшем случае,серебряные медали....

Ну у Вам я гляжу за 15-ть лет все футболисты медалями и кубками обложились. Особенно Глущаков, который ушел из Лохо, ради трофеев. досих пор сервант чистит! Уж кому, кому но не Вам сейчас про трофеии говорить. Последний кубок, это Copa Del Sol. Надеюсь он и останется!

Цитата: anatolik189
А чё,это же классно,ни хера не делать,играть кое-как и при этом получат такие бабосы.Если бы так работала вся страна как этот ... даже не подберу слова,мы бы давно уже были где-то на уровне Папуа-Новая Гвинея!!!

Ну че, Вы же берете Адриано с личкой в 4,5мл. Который даже гола за последние игры за Милан не забил, да даже ни одного полезного действия ни сделал, про какие голы я говорю.
И здесь Вы в *опе.))
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: AlexM Москва (Сегодня, 14:27) #
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Болеет за:
«Динамо» М
****га
Регистрация: 11.07.2016
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
К Вам то уже какой год за трофеями приходят ?
Цитата: fd65
Два "суперфорвада" пришли за трофеями, бл#ть.... Надеюсь, пределом ваших возможностей в Зените будут бронзовые,в лучшем случае,серебряные медали....
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:25) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
А чё,это же классно,ни хера не делать,играть кое-как и при этом получат такие бабосы.Если бы так работала вся страна как этот ... даже не подберу слова,мы бы давно уже были где-то на уровне Папуа-Новая Гвинея!!!

Цитата: fd65
Два "суперфорвада" пришли за трофеями, бл#ть.... Надеюсь, пределом ваших возможностей в Зените будут бронзовые,в лучшем случае,серебряные медали....

Посмеемся вместе, когда он вам в апреле отгрузит


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Всё хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка...
Регистрация: 6.12.2014
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А чё,это же классно,ни хера не делать,играть кое-как и при этом получат такие бабосы.Если бы так работала вся страна как этот ... даже не подберу слова,мы бы давно уже были где-то на уровне Папуа-Новая Гвинея!!!
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 12:59) #
  • +5
  •  (9)
online

ещё бы не быть довольным при такой зп и таком кпд
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:57) #
  • -1
  •  (7)

Саша , дела твои пока не идут, они в лучшем случае топчутся на месте.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 12:47) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Два "суперфорвада" пришли за трофеями, бл#ть.... Надеюсь, пределом ваших возможностей в Зените будут бронзовые,в лучшем случае,серебряные медали....
Регистрация: 3.12.2016
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