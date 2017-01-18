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СМИ: Мемфис Депай согласовал личный контракт с "Лионом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай согласовал личный контракт с "Лионом", информирует Mirror. Трансфер может состояться в течение ближайших 48 часов.

Сообщается, что между клубами пока нет полного взаимопонимания по вопросу перехода голландца. Ранее манкунианцы отклонили предложение "Лиона" в размере 13 млн фунтов.
Теги: Депай Лион
Сегодня, 12:46
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5
(1)
№5 Написал: паравоз (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: tiki
один из самых непонятных игроков для меня
не понял его особенностей в игре

цепкий и хорош в выборе позиции. короче, с чутьем товарищ!
Регистрация: 20.08.2016
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
это значит, Рыбусь на выход
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Депай сильно распиаренный игрок
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: Todd (Сегодня, 13:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Смотрел последнюю игру Лиона с Каном, так игроки которые умеют попадать из штрафной, хотя бы по воротам им нужны. Мемфис в ПСВ это делал хорошо.


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Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
один из самых непонятных игроков для меня
не понял его особенностей в игре


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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