СМИ: Мемфис Депай согласовал личный контракт с "Лионом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай согласовал личный контракт с "Лионом", информирует Mirror. Трансфер может состояться в течение ближайших 48 часов.



Сообщается, что между клубами пока нет полного взаимопонимания по вопросу перехода голландца. Ранее манкунианцы отклонили предложение "Лиона" в размере 13 млн фунтов.