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Виталий Денисов: подготовка при Семине кардинально не отличается

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов рассказал о подготовке к сезону под руководством Юрия Семина.

– Заметили какие-то кардинальные изменения в процессе подготовки к сезону с приходом нового тренерского штаба во главе с Юрием Семиным?

– По сути, все примерно то же самое. Чуть-чуть меняется программа, а в целом все так же, как и практикуют другие тренеры. Нам просто дали с собой определенную программу поддержания физической формы во время отдыха.

– Медицинский осмотр не выявил у вас никаких проблем?

– К счастью, нет. Ничего плохого не обнаружили, все в полном порядке.

– Какой у вас настрой на оставшуюся часть сезона? "Локомотив" удачно закончил первую часть чемпионата, но перерыв может оказать как положительное, так и отрицательное влияние…

– Согласен. Но это касается не только нас, но и всех остальных команд. Будет очень важно хорошо подготовиться к оставшимся матчам. Кто подойдет к ним в лучшей физической форме, у кого будет больше желания, тот и будет побеждать. Поэтому тренировочные сборы – это очень важный процесс, и нужно будет выложиться на полную катушку. Необходимо хорошо поработать. И главное – обойтись без травм.

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Теги: Денисов В. Локомотив
Сегодня, 12:55
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