Антуан Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что манкунианцы на протяжении нескольких месяцев вели переговоры с игроком.Представители "МЮ" в устной форме согласовали с Гризманном условия личного контракта. Стороны достигли договоренности по зарплате и будущему игровому номеру форварда. Сумма сделки может составить €100 млн.