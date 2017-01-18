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Антуан Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что манкунианцы на протяжении нескольких месяцев вели переговоры с игроком.

Представители "МЮ" в устной форме согласовали с Гризманном условия личного контракта. Стороны достигли договоренности по зарплате и будущему игровому номеру форварда. Сумма сделки может составить €100 млн.

Газета.ru
Теги: Гризманн Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:29) #
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Не думаю что Англия для него место куда уходить, Испания -Реал,Барселона -Вот его место по футбольному приоритету.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 13:18) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Тяжело Атлетико без него будет.
Даже в тройку попасть.
Еще и тренер уйдет. Как из зоны Еврокубков вообще не вылетели в след. году.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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