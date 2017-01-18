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Дмитрий Тарасов: если все будет хорошо, вернусь к середине второго сбора

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о процессе своего восстановления после травмы.

"Да, действительно иду немного с опережением, но все равно все делаю аккуратно и работаю по плану.

В конце этого сбора слетаю в Италию, чтобы пройти тестирование и там уже хирург вынесет вердикт для дальнейших моих действий. Если все будет хорошо, то вернусь в строй к середине второго сбора", - цитирует Тарасова "Матч ТВ".
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 13:08
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№2 Написал: gena26 (Сегодня, 14:38) #
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Нет Бузова его не примет ей нужен защитник, а не полузащ
Регистрация: 14.01.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:12) #
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Вернёшься в строй, к Бузовой что ль.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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