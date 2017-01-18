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"Томь" сыграет с "Динамо" на первом сборе в Турции

"Томь" проведет четыре контрольных матча на первом сборе в Турции, передает пресс-служба клуба.

"29 января пройдет первый контрольный матч в 2017 году, нашим соперником станет московское "Динамо", уверенно лидирующее в ФНЛ. 31 января вторым соперником "Томи" станет хорватский "Сплит", занимающий предпоследнее месте в текущем национальном чемпионате.

6 февраля пройдет товарищеский матч против лидера чемпионата Черногории команды "Будучность". Соперник по матчу 3 февраля определится позже", - сообщается на официальном сайте "Томи".
Теги: Томь Динамо
Сегодня, 13:23
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