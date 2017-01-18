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Адама Траоре заинтересовал "Челси"

Полузащитник "Мидлсбро" Адама Траоре заинтересовал селекционеров лондонского "Челси", информирует Sky Sports.

Сообщается, что "синие" готовы купить малийского игрока уже в зимнее трансферное окно. В настоящее время Траоре находится со своей сборной на Кубке Африки-2017.
Теги: Челси
Сегодня, 13:30
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3
(0)
№3 Написал: скальп (Сегодня, 13:41) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: tiki
если только кто заплатил и за нашу аренду(

всё в шару хотите проскочить,умиляете ослики joy
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
может и Ласину заодно заберете smirk

а толку...мы за него все равно уже заплатили(
если только кто заплатил и за нашу аренду(


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 13:32) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
может и Ласину заодно заберете smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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