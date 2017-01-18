Адама Траоре заинтересовал "Челси"

Полузащитник "Мидлсбро" Адама Траоре заинтересовал селекционеров лондонского "Челси", информирует Sky Sports.



Сообщается, что "синие" готовы купить малийского игрока уже в зимнее трансферное окно. В настоящее время Траоре находится со своей сборной на Кубке Африки-2017.