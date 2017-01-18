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Андрей Аршавин вошел в топ-10 футболистов, не игравших на чемпионате мира

Испанское издание Marca составило рейтинг десяти лучших игроков среди тех, кто за свою карьеру не принимал участия в финальных турнирах чемпионатов мира.

В список попал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, который занял 8-е место.

Также в рейтинг включены такие звезды мирового футбола, как Джордж Веа (Либерия, 1-е место), Райан Гиггз (Уэльс, 2), Альберто ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания, 3), Джордж Бест (Северная Ирландия, 4), Эрик Кантона (Франция, 6).
Теги: Аршавин
Сегодня, 13:59
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(0)
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Цитата: MIG
а у нас в стране каждый второй диванный эксперт считает его плохим игроком.. удивительно

Игроком плохим нет. А вот человеком говном вероятно да.

Хорошим человеком СЕБЯ sunglasses считают 9/10, а вот хороших футболистов раз, два - и обчёлся. Хороший человек, как известно - нет такой профессии.
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 14:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
а у нас в стране каждый второй диванный эксперт считает его плохим игроком.. удивительно

Ну не знаю... Наверно у большинства негатив к нему по его отношению к игре! Игру игроков 90-х, я не очень помню, а по нулевым он конечно лучший игрок по таланту!!! Просто лично мне очень обидно что обладая таким талантом он до конца его не раскрыл, бросил играть, не пошел на понижение зарплаты в другой английский клуб когда стало понятно что в Арсенале ничего не светит! Хотя говоря его же словами "наши ожидания это наши проблемы" smirk
Регистрация: 6.05.2009
№4 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:22) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
а у нас в стране каждый второй диванный эксперт считает его плохим игроком.. удивительно

Игроком плохим нет. А вот человеком говном вероятно да.
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:18) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MIG
а у нас в стране каждый второй диванный эксперт считает его плохим игроком.. удивительно
Так злобные и неумные дураки потому что...
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:12) #
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Он может войти в пятёрку футболистов в в мире ,когда пьяный футболист заступается за ШЛЮХ в Английском пабе,удачи в рейтинге.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 14:02) #
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а у нас в стране каждый второй диванный эксперт считает его плохим игроком.. удивительно


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Регистрация: 12.06.2008
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