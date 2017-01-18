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Сергей Семак запретил игрокам "Уфы" ругаться матом

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак ввел штрафы за нецензурные слова, сообщил пресс-атташе "горожан" Сергей Тыртышный.

"Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф", - цитирует Тыртышного "Комсомольская правда".
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 14:16
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(1)
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:23) #
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Футболистам нужно купить словарь Ожегова, они матом не ругаются ,они разговаривают, к стати в бытность футболистом Семак ни чем не отличался от партнёров.А мат , если на нём разговаривать по делу .... то это классика Русского языка.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Ростов»
Как в анекдоте - . Один на стремянке в верху паяет провод . Другой внизу . говорит : " ... товарищ солдат , разве вы не видите , что вашему товарищу , за шиворот капает раскалённое олово ! " . smile
Регистрация: 23.09.2016
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