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Юра Мовсисян: расизм в России? Он есть и в США, мы с ним сталкиваемся каждый день

Бывший нападающий "Спартака" Юра Мовсисян рассказал, что Россия не выделяется на мировом фоне в плане расизма.

"Не считаю, что Россия как-то выделяется в плане расизма. В США это тоже есть, мы живем здесь и сталкиваемся с ним каждый день. Нормальные люди никогда не замечают подобного.

Как турист или комментатор, вы не столкнетесь с проблемой. Уверен, что президент Путин не допустит этого.

К сожалению, расизм есть везде. Он относится не только к России или Америке. Он есть и в Германии, и в Испании", – цитирует Мовсисяна ESPN.
Теги: Мовсисян
Сегодня, 14:23
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(0)
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
если я стрелял БЫ из автомата у них -что они бы со мной сделали ,подумайте БРАТЬЯ.

Возможно, если бы ты стрелял у них из автомата, а не постил в Москве с дивана, они бы Москве и Питере вели себя поскромнее. ИМХО.
Регистрация: 6.12.2014
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:40) #
  • +3
  •  (3)

Правильно сказал,дураки есть везде ,как и в России так и во всём Мире,но почему в Москве и в Питере ведут себя люди из ЧЕЧНИ ,ДАГЕСТАНА ,они что у себя дома ,если я стрелял БЫ из автомата у них -что они бы со мной сделали ,подумайте БРАТЬЯ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 14:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Юра верно говорит . А , что сказал бы незабвенный Яя Туре ?
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
о чем и речь!только не стоит путать расизм с национализмом.
в футболе больше, как мне кажется, все таки расизма, а вот вне его - именно национализма
но в национализме нет ничего ужасного.как давно кто-то сказал: национализм - инстинкт самосохранения.
сейчас достаточно просто на европу посмотреть...как они там от арабов и негров воют...
НО(!!!), тут есть БОЛЬШОЕ "НО".есть в любой сфере радикалы или просто тупые...а вот тут уже и появляется проблема


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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