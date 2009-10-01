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Юрий Лодыгин и Артем Дзюба сыграют против "Видеотона" с первых минут

Тренерский штаб сине-бело-голубых определил стартовый состав на четвертый матч тренировочных сборов.

В воротах сыграет Юрий Лодыгин, в защите - Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету и Юрий Жирков, в полузащите - Хави Гарсия (капитан команды), Маурисио, Жулиано и Олег Шатов, в нападении - Александр Кокорин и Артем Дзюба.

В запасе остались все остальные футболисты, приехавшие на сборы. Матч против "Видеотона" будет показан "Зенит-ТВ" в прямом эфире.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 14:46
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Видимо состав приближен к основному, который будет доигрывать вторую половину сезона


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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