Юрий Лодыгин и Артем Дзюба сыграют против "Видеотона" с первых минут

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:30
Адама Траоре заинтересовал "Челси" (3)
Адама Траоре заинтересовал "Челси" (3)
10:59
Димитри Пайет пообещал травмировать свои крестообразные связки, если "Вест Хэм" его не отпустит (16)
Димитри Пайет пообещал травмировать свои крестообразные связки, если "Вест Хэм" его не отпустит (16)
10:41
Андрей Червиченко: если бы Адриано был топ-нападающим, то Луческу забрал бы его к себе в "Зенит" (69)
Андрей Червиченко: если бы Адриано был топ-нападающим, то Луческу забрал бы его к себе в "Зенит" (69)
Вчера 23:34
"Лион" готов заплатить 15 миллионов фунтов за Мемфиса Депая (3)
"Лион" готов заплатить 15 миллионов фунтов за Мемфиса Депая (3)
Вчера 23:27
Богдан Бутко получил перелом скуловой кости (1)
Богдан Бутко получил перелом скуловой кости (1)
Вчера 23:25
Эдинсон Кавани: летом я мог вернуться в Италию
Эдинсон Кавани: летом я мог вернуться в Италию
Вчера 23:23
Валерий Газзаев: ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат (11)
Валерий Газзаев: ЦСКА еще вполне может выиграть чемпионат (11)
Вчера 23:09
Дубль "Спартака" на сборах сыграет с румынскими клубами (1)
Дубль "Спартака" на сборах сыграет с румынскими клубами (1)
Вчера 22:56
Новый логотип обошелся "Ювентусу" в 200 тысяч евро (5)
Новый логотип обошелся "Ювентусу" в 200 тысяч евро (5)
Вчера 22:50
Александр Бюттнер: первый год в "Динамо" был хорош, потом исчез президент и клуб начал тонуть (3)
Александр Бюттнер: первый год в "Динамо" был хорош, потом исчез президент и клуб начал тонуть (3)
Вчера 22:32
Яя Туре летом отказался уезжать в Китай
Яя Туре летом отказался уезжать в Китай
Юрий Лодыгин и Артем Дзюба сыграют против "Видеотона" с первых минут
Тренерский штаб сине-бело-голубых определил стартовый состав на четвертый матч тренировочных сборов.
В воротах сыграет Юрий Лодыгин, в защите - Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету и Юрий Жирков, в полузащите - Хави Гарсия (капитан команды), Маурисио, Жулиано и Олег Шатов, в нападении - Александр Кокорин и Артем Дзюба.
В запасе остались все остальные футболисты, приехавшие на сборы. Матч против "Видеотона" будет показан "Зенит-ТВ" в прямом эфире.
ФК "Зенит"
В воротах сыграет Юрий Лодыгин, в защите - Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету и Юрий Жирков, в полузащите - Хави Гарсия (капитан команды), Маурисио, Жулиано и Олег Шатов, в нападении - Александр Кокорин и Артем Дзюба.
В запасе остались все остальные футболисты, приехавшие на сборы. Матч против "Видеотона" будет показан "Зенит-ТВ" в прямом эфире.
ФК "Зенит"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.