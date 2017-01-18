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"Томь": контактируем с "Зенитом"-2, готовы предоставить их ребятам игровую практику

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов рассказал о ситуации с игроками в команде.

"У нас нет финансирования около восьми месяцев. Регистрировать игроков нам нельзя. Нужно погасить старые задолженности, чтобы получить возможность заявлять новых футболистов. Рядом с молодыми ребятами нужны опытные игроки, которые могли бы их раскрыть в должной степени.

Есть ли у нас список игроков, которые могли бы усилить команду? Да, конечно. Мы контактируем с "Зенитом"-2. Мы готовы были предоставить их ребятам игровую практику. Также смотрим на футболистов из премьер-лиги и на европейский рынок.

Дмитрий Селюк предлагал нам африканских игроков, но наш клуб ориентирован на россиян. Если эти команды готовы платить им зарплату, а нас они устроят по игровым качествам, то почему бы и нет", - цитирует Кудряшова "Спорт день за днем".
Теги: Томь Зенит-2
Сегодня, 15:57
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