Оттмар Хитцфельд: "Лейпциг" поборется с "Баварией" за чемпионство

Бывший главный тренер "Баварии" Оттмар Хитцфельд считает, что в нынешнем сезоне "Боруссия" не составит мюнхенцам конкуренции в борьбе за чемпионство.



"Доминирование "Баварии", которое было в последние годы, в нынешнем сезоне пока не проявилось. Так что я жду этого в будущем. В долгосрочной перспективе сильнейшим конкурентом будет дортмундская "Боруссия". Но в нынешнем сезоне титул для нее потерян. "Лейпциг" проделал отличную работу, там собралась хорошая команда. Он поборется с "Баварией", но в итоге именно она станет чемпионом", – цитирует официальный твиттер мюнхенцев Хитцфельда.