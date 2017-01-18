Луис Энрике: считаю, что Неймар проводит отличный сезон

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике выступил в защиту нападающего команды Неймара.



"Я считаю, что у него достаточно качеств, чтобы быть ключевым игроком. Он, безусловно, улучшит свою статистику. Но Неймар дает нам не только голы. Он обеспечивает проведение атак, голевые передачи, работу в обороне. Я считаю, что он проводит хороший сезон. Он восхищает меня своей работой. Изменение результативности никак не отражается на качестве", - приводит слова Энрике AFP.