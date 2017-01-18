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Луис Энрике: считаю, что Неймар проводит отличный сезон

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике выступил в защиту нападающего команды Неймара.

"Я считаю, что у него достаточно качеств, чтобы быть ключевым игроком. Он, безусловно, улучшит свою статистику. Но Неймар дает нам не только голы. Он обеспечивает проведение атак, голевые передачи, работу в обороне. Я считаю, что он проводит хороший сезон. Он восхищает меня своей работой. Изменение результативности никак не отражается на качестве", - приводит слова Энрике AFP.
Теги: Энрике Неймар Барселона
Сегодня, 18:08
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