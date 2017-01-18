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"Манчестер Сити" потратил больше всех в АПЛ на трансферы за последние 5 лет
"Манчестер Сити" потратил больше остальных клубов АПЛ на трансферы за последние 5 лет, сообщает The Daily Mail.
На покупку новых игроков ушло 565,65 миллионов фунтов стерлингов, тогда как продали "горожане" футболистов на 163,1 миллиона фунтов стерлингов. Вторым в этом спорном рейтинге идет другой манчестерский клуб. Манкунианцы потратили за этот же период 528,8 миллионов фунтов, продав игроков на 160,15 миллионов фунтов стерлингов.
"Арсенал" замыкает тройку по чистому убытку, потому что продал игроков на 92,45 миллиона фунтов при тратах в размере 298,34 миллионов фунтов. У "Челси" - (507,45 - 311,15), "Ливерпуль" (365,6 — 244,08), а лондонский "Тоттенхэм" и вовсе потерял лишь 1 миллион фунтов стерлингов (315,45 — 314,45).
На покупку новых игроков ушло 565,65 миллионов фунтов стерлингов, тогда как продали "горожане" футболистов на 163,1 миллиона фунтов стерлингов. Вторым в этом спорном рейтинге идет другой манчестерский клуб. Манкунианцы потратили за этот же период 528,8 миллионов фунтов, продав игроков на 160,15 миллионов фунтов стерлингов.
"Арсенал" замыкает тройку по чистому убытку, потому что продал игроков на 92,45 миллиона фунтов при тратах в размере 298,34 миллионов фунтов. У "Челси" - (507,45 - 311,15), "Ливерпуль" (365,6 — 244,08), а лондонский "Тоттенхэм" и вовсе потерял лишь 1 миллион фунтов стерлингов (315,45 — 314,45).
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