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"Манчестер Сити" потратил больше всех в АПЛ на трансферы за последние 5 лет

"Манчестер Сити" потратил больше остальных клубов АПЛ на трансферы за последние 5 лет, сообщает The Daily Mail.

На покупку новых игроков ушло 565,65 миллионов фунтов стерлингов, тогда как продали "горожане" футболистов на 163,1 миллиона фунтов стерлингов. Вторым в этом спорном рейтинге идет другой манчестерский клуб. Манкунианцы потратили за этот же период 528,8 миллионов фунтов, продав игроков на 160,15 миллионов фунтов стерлингов.

"Арсенал" замыкает тройку по чистому убытку, потому что продал игроков на 92,45 миллиона фунтов при тратах в размере 298,34 миллионов фунтов. У "Челси" - (507,45 - 311,15), "Ливерпуль" (365,6 — 244,08), а лондонский "Тоттенхэм" и вовсе потерял лишь 1 миллион фунтов стерлингов (315,45 — 314,45).
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 18:51
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3
(1)
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Лично меня удивляет, что МЮ потратил оказывается не намного меньше МС.
Я тот думал, отставание будет большим.

Удивлен, что у Челси оказывается продаж на 300 лямов.

Ну и Тотт, конечно, удивил балансом.
И что Тотт при таком балансе и таком кол-ве продаж идет на 2-м месте (хотя тут данные за 5 лет, конечно...).


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: tiki
неужели они абиками и всякими футболками компенсировали эту разницу?не верю

лч + рекламные турне + сама АПЛ не хило бонусы платит + тв права
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
неужели они абиками и всякими футболками компенсировали эту разницу?не верю


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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