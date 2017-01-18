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Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола. Помимо него в список попали президент "Милана" Сильвио Берлускони и бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Паоло Росси, сообщает ВВС.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Раньери привел "Лестер" к первому в истории титулу чемпиона Англии по футболу. Он стал третьим итальянским тренером, выигравшим Английскую премьер-лигу, после Роберто Манчини ("Манчестер Сити") и Карло Анчелотти ("Челси").
Теги: Раньери Лестер
Сегодня, 19:30
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