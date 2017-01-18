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Абелардо отказался от 4 миллионов евро компенсации за расторжение контракта со "Спортингом"

Бывший главный тренер "Спортинга" Абелардо отказался от 4 миллионов евро, которые положены ему за досрочное расторжение контракта с клубом.

"Я очень люблю этот клуб. Да, у меня был контракт до 2020 года, но я не могу так поступить с командой. Отказаться от денег - это не проблема. Есть более важные вещи. Вина в плохих результатах "Спортинга" лежит на мне. По этой причине я решил уйти", - цитирует тренера Football Espana.
Теги: Спортинг Хихон
Сегодня, 20:48
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