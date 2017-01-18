Златан Ибрагимович: Погба никуда не деться от давления

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что его партнер по команде - французский полузащитник Поль Погба - справится с давлением, которое оказывает на него пресса и болельщики.



"Лично я получаю удовольствие, когда испытываю давление. Не настолько хорошо знаю Погба, но думаю, что у него аналогичные чувства. Без давления со стороны ты не сможешь прыгнуть выше головы и выйти на топ-уровень. Поэтому мы должны извлекать из этого пользу и принять подобные вещи, так как оба выступаем на высшем уровне. Поль, разумеется, является игроком экстра-класса, так что и от давления ему никуда не деться", - цитирует Златана The Guardian.