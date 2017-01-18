"Манчестер Юнайтед" создал контртеррористической отдел

"Манчестер Юнайтед" стал первым клубом АПЛ, который создал контртеррористической отдел, сообщает The Daily Mail.



Данное подразделение будет заниматься обеспечением безопасности на домашнем стадионе манкунианцев - "Олд Траффорд". Теперь весь персонал арены будет проходить специальную подготовку по созданным новым отделом протоколам, а на самом стадионе будут регулярно проводиться различные профилактические мероприятия.