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20:48
Абелардо отказался от 4 миллионов евро компенсации за расторжение контракта со "Спортингом" (3)
Абелардо отказался от 4 миллионов евро компенсации за расторжение контракта со "Спортингом" (3)
20:30
Юрий Гаврилов: на сегодняшний день в "Спартаке" нет игрока, кто владел бы идеальным последним пасом (19)
Юрий Гаврилов: на сегодняшний день в "Спартаке" нет игрока, кто владел бы идеальным последним пасом (19)
18:03
В саранском волонтерском центре ЧМ-2018 завершился курс английского языка, посвященный туристической привлекательности России и Мордовии (1)
В саранском волонтерском центре ЧМ-2018 завершился курс английского языка, посвященный туристической привлекательности России и Мордовии (1)
16:43
Виталий Мутко: натурализация Луиса Адриано? Не надо выдумывать, с Федуном мы обсуждали абсолютно другую тему (8)
Виталий Мутко: натурализация Луиса Адриано? Не надо выдумывать, с Федуном мы обсуждали абсолютно другую тему (8)
16:34
Виталий Денисов: переход Одила Ахмедова? Я заранее располагал определенной информацией об этом трансфере
Виталий Денисов: переход Одила Ахмедова? Я заранее располагал определенной информацией об этом трансфере
15:47
Александр Кокорин: после провалов на таких больших турнирах даже на улицу выходить нет никакого желания (14)
Александр Кокорин: после провалов на таких больших турнирах даже на улицу выходить нет никакого желания (14)
13:30
Адама Траоре заинтересовал "Челси" (3)
Адама Траоре заинтересовал "Челси" (3)
"Манчестер Юнайтед" создал контртеррористической отдел
"Манчестер Юнайтед" стал первым клубом АПЛ, который создал контртеррористической отдел, сообщает The Daily Mail.
Данное подразделение будет заниматься обеспечением безопасности на домашнем стадионе манкунианцев - "Олд Траффорд". Теперь весь персонал арены будет проходить специальную подготовку по созданным новым отделом протоколам, а на самом стадионе будут регулярно проводиться различные профилактические мероприятия.
Данное подразделение будет заниматься обеспечением безопасности на домашнем стадионе манкунианцев - "Олд Траффорд". Теперь весь персонал арены будет проходить специальную подготовку по созданным новым отделом протоколам, а на самом стадионе будут регулярно проводиться различные профилактические мероприятия.
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