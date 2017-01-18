Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" создал контртеррористической отдел

"Манчестер Юнайтед" стал первым клубом АПЛ, который создал контртеррористической отдел, сообщает The Daily Mail.

Данное подразделение будет заниматься обеспечением безопасности на домашнем стадионе манкунианцев - "Олд Траффорд". Теперь весь персонал арены будет проходить специальную подготовку по созданным новым отделом протоколам, а на самом стадионе будут регулярно проводиться различные профилактические мероприятия.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:46
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.