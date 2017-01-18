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Бывший футболист сборной Египта внесен в список террористов

Египет внес бывшего футболиста национальной сборной Мохаммеда Абутрику в список террористов за предполагаемую связь с запрещенным в стране исламистским движением "Братья-мусульмане", сообщает BBC со ссылкой на адвоката игрока.

По словам адвоката Абутрики, действия государства противоречат его законам, а его клиент не был осужден или официально уведомлен о выдвинутых против него обвинениях. "Мы будем обжаловать это решение", - сказал юрист.
Сегодня, 23:00
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