Бывший футболист сборной Египта внесен в список террористов

Египет внес бывшего футболиста национальной сборной Мохаммеда Абутрику в список террористов за предполагаемую связь с запрещенным в стране исламистским движением "Братья-мусульмане", сообщает BBC со ссылкой на адвоката игрока.



По словам адвоката Абутрики, действия государства противоречат его законам, а его клиент не был осужден или официально уведомлен о выдвинутых против него обвинениях. "Мы будем обжаловать это решение", - сказал юрист.