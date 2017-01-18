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Хаби Алонсо летом завершит карьеру
Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо принял решение завершить карьеру летом 2017 года, сообщает Bild.
Отмечается, что 35-летний полузащитник не будет искать себе новую команду после истечения контракта с "Баварией" летом 2017 года. О том, начнет ли Алонсо тренерскую карьеру не сообщается.
Отмечается, что 35-летний полузащитник не будет искать себе новую команду после истечения контракта с "Баварией" летом 2017 года. О том, начнет ли Алонсо тренерскую карьеру не сообщается.
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