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Хаби Алонсо летом завершит карьеру

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо принял решение завершить карьеру летом 2017 года, сообщает Bild.

Отмечается, что 35-летний полузащитник не будет искать себе новую команду после истечения контракта с "Баварией" летом 2017 года. О том, начнет ли Алонсо тренерскую карьеру не сообщается.
Теги: Алонсо Бавария
Сегодня, 23:20
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