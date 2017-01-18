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"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Джанлуиджи Доннарумму

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма привлёк внимание клубов из Англии и Испании, сообщает Tuttosport.

В услугах талантливого футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". В нынешнем сезоне вратарь выходил на поле 19 раз и пропустил 22 мяча.
Теги: Реал Манчестер Юнайтед Милан Доннарумма Трансферы
Вчера, 23:41
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