Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Камерун переиграл Гвинею-Бисау на Кубке Африки

Сборная Камеруна обыграла команду Гвинеи-Бисау в матче Кубка африканских наций-2017. Камерунцы с 4 очками единолично возглавили группу А.

Кубок Африки. Группа А, 2-й тур.

Камерун - Гвинея-Бисау - 2:1

Голы: Пикети, 13 (0:1). Сиани, 61 (1:1). Нгаде-Нгаджи, 79 (2:1).
Теги: Сборная Камеруна
Сегодня, 00:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.