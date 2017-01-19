Камерун переиграл Гвинею-Бисау на Кубке Африки

Сборная Камеруна обыграла команду Гвинеи-Бисау в матче Кубка африканских наций-2017. Камерунцы с 4 очками единолично возглавили группу А.



Кубок Африки. Группа А, 2-й тур.



Камерун - Гвинея-Бисау - 2:1



Голы: Пикети, 13 (0:1). Сиани, 61 (1:1). Нгаде-Нгаджи, 79 (2:1).