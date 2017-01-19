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Президент "Лиона": я достиг принципиального соглашения с "МЮ" о переходе Депая

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс сообщил, что французский клуб достиг договоренности с "Манчестер Юнайтед" по поводу перехода нападающего Мемфиса Депая.

"В начале второй половины дня я достиг принципиального соглашения с "Манчестер Юнайтед". Остались детали", - цитирует Оляса "Газета.ru" со ссылкой на L'équipe.

Ранее сообщалось, что "Лион" уже договорился с 22-летним голландцем о контракте сроком на четыре с половиной года.
Теги: Лион Депай Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:38
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