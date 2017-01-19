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"Ливерпуль" вышел в 1/16 финала Кубка Англии

"Ливерпуль" одержал минимальную победу над "Плимут Аргайл" и прошел в следующую стадию Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/32 финала

Матч 1 - 0:0

"Плимут Аргайл" - "Ливерпуль" - 0:1

Голы: Лейва, 18

"Плимут Аргайл": Маккормик, Паррингтон, Трелкелд, Сонгоо, Брэдли, Кери, Доналдсон (Таннер, 67), Фокс, Слью (Булвитис, 80), Джервис, Гарита (Руни, 72)

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Морено, Стюарт, Арнольд, Лейва, Эжариа, Коутиньо (Уилсон, 65), Вудбёрн, Старридж (Ожо, 76), Ориги

Предупреждения: Гомес, 25, Эжариа, 51, Ожо, 84, Сонгоо, 86.
Теги: Ливерпуль
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