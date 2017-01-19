Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ньюкасл" и "Саутгемптон" прошли дальше в Кубке Англии

Завершились 2 матча 1/32 финала Кубка Англии. В следующую стадию турнира пробились "Ньюкасл Юнайтед" и "Саутгемптон".

Кубок Англии. 1/32 финала

"Ньюкасл Юнайтед" - "Бирмингем Сити" - 3:1 (Матч 1 - 1:1)

Голы: Ритчи, 9, Гуффран, 34, Коттерилл, 71, Ритчи, 90+2

"Ньюкасл Юнайтед": Зельс, Лазаар,Хэнли, Финдлей, Йедлин (Хэйден, 75), Ритчи, Барласер, El-Mhanni (Перес, 70), Тиоте (Колбэк, 82), Шелви, Гуффран

"Бирмингем Сити": Легздинс, Шоттон, Граундс, Робинсон, Когли, Кифтенбельд (Фаббрини, 80), Дэвис (Браун, 64), Коттерилл, Теше, Соломон-Отабор (Юткевич, 64), Адамс

Предупреждения: Легздинс, 9, Шоттон, 34, Тиоте, 69, Граундс, 87


"Саутгемптон" - "Норвич Сити" - 1:0 (Матч 1 - 2:2)

Голы: Лонг, 90+2

"Саутгемптон": Льюис, Йосида, Стивенс, Мартина, Маккуин, Класи, Уорд-Праус, Рид (Ромеу, 71), Симс, Лонг, Родригес (Редмонд, 70)

"Норвич Сити": Макговерн, Мартин, Беннетт, Пинту, Бассонг, Клозе, Притчард, Брэйди, Годфри (Грант, 86), Мёрфи (Мёрфи, 73), Лафферти (Канос, 80)
Теги: Ньюкасл Саутгемптон
Сегодня, 00:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.