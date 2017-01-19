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"Лацио" вышел на "Интер" в четвертьфинале Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" дома одержал победу над "Дженоа". В четвертьфинале Кубка Италии римляне сыграют с "Интером".

Кубок Италии. 1/8 финала

"Лацио" - "Дженоа" - 4:2

Голы: Джорджевич, 20, Худт, 31, Пинилья, 40, Пандев, 45, Милинкович-Савич, 70, Иммобиле, 75

"Лацио": Стракоша, Габбарон, Лукаку, Уоллес, Худт, Билья, Пароло (Мургиа, 79), Лулич, Андерсон, Джорджевич (Иммобиле, 56), Ломбарди (Милинкович-Савич, 58)

"Дженоа": Ламанна, Орбан (Джентилетти, 73), Бурдиссо, Муньос, Лазович, Лашальт, Ригони (Нтшан, 85), Кофи, Пинилья, Окампос (Нинкович, 66), Пандев

Предупреждения: Ригони, 68, Габбарон, 58, Лулич, 59, Джентилетти, 76.
Теги: Лацио Дженоа
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