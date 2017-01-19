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Сергей Павлов: Романцев много пил? Как же он тогда выиграл 10 чемпионатов?

Заслуженный тренер России Сергей Павлов прокомментировал слова бывшего игрока "Спартака" Жерара Мукунку о том, что бывший главный тренер команды Олег Романцев пил много алкоголя.

"Мне уже 61 год. Я в хорошей форме. Знаю, как работать, что делать. Романцев много пил? Как же он выиграл тогда 10 чемпионатов?" - цитирует Павлова "СпортFM".
Теги: Романцев Павлов Спартак
Сегодня, 01:22
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