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Юрий Жирков: не очень хорошо ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал, что хотел бы выступить на чемпионате мира 2018 года в России.

"Дотяну ли до 2018 года? Конечно, хочу сыграть на чемпионате мира. Но не так, как в Бразилии. А вообще, все зависит от физического состояния. Ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь, не очень хорошо.

Будем смотреть по физическому состоянию и по тому, как и сколько буду играть в "Зените", - цитирует Жиркова официальный сайт "Зенита".
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 01:38
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