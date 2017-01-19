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"Зенит" проявляет интерес к Андреа Раноккии из "Интера"

"Зенит" заинтересован в переходе защитника "Интера" Андреа Раноккии, передает "Газета.ru" со ссылкой на Premium Sport.

28-летний футболист, скорее всего, покинет стан нерадзурри, поскольку не проходит в стартовый состав команды. Сине-бело-голубым предстоит побороться за него с "Сассуоло", "Болоньей" и "Халл Сити".
Теги: Зенит
Сегодня, 03:14
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№3 Написал: скальп (Сегодня, 03:24) #
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он скорее вздернется чем перейдет в клуб рыжего щегла))
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 03:20) #
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Очередной индеец
Регистрация: 18.01.2017
№1 Написал: vlees (Сегодня, 03:19) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Будет объективны друзья,Сассуоло,Болонья и тем болоее Халл Сити более престижные и уважаемые клубы,тут выбор очевиден.
Регистрация: 12.01.2017
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