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Андрей Синицын: только странный человек может сам уйти из "Краснодара"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын рассказал, почему остаётся в команде, несмотря на нехватку игровой практики.

"Почему я всё ещё в "Краснодаре"? Потому что только странный человек может отсюда уйти. Конечно, два проведённых матча в этом сезоне РФПЛ - это недостаточно. С другой стороны, мне нравится находиться в состоянии конкуренции. И в "Чите", и в "Енисее" я прогрессировал благодаря тому, что рядом работали сильные вратари. Это важный обмен опытом.

Желание играть, конечно, есть. Мне уже 28 лет. В принципе, я даже не против варианта аренды. Уже раздумывал о том, чтобы подыскать клуб, но в те моменты получалось, что в команде оставались только два вратаря. О продаже даже думать не хочу: сами понимаете, какие в клубе выстроены условия для развития, какая здесь идея, цель. Тем более я привык к городу, мне нравится команда", - цитирует Синицына "Чемпионат".
Теги: Краснодар Синицын
Сегодня, 03:22
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