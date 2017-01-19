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Зинедин Зидан: не будем прятаться от того факта, что с "Реалом" что-то не так

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Кубка Испании от "Сельты" (1:2).

"Меня не удивило, что "Сельта" показала отличную игру. Плохо, что мы проиграли во втором матче подряд. У нас сейчас трудный период, мы не будем прятаться от того факта, что с командой что-то не так. Однако мы уверенны в своих силах и знаем, что нужно делать дальше.

У нас есть ответный матч, чтобы исправить результат в свою пользу. Естественно, за результат несу ответственность я, и мне необходимо найти правильное решение. Нужно вернуться к привычному стилю игры", - цитирует Зидана официальный сайт "Реала".
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 03:31
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