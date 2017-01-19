Сумма трансфера Мемфиса Депая в "Лион" может вырасти до 21,7 млн фунтов

"Лион" и "Манчестер Юнайтед" достигли соглашения по трансферу нападающего Мемфиса Депая.По данным The Telegraph, "Лион" заплатит около £ 16 млн. Сумма трансфера может вырасти до £ 21,7 млн в зависимости от успехов голландца во французском клубе.У "Юнайтед" будет право выкупить Депая обратно. Кроме того, английский клуб сможет получить определенный процент от следующей продажи игрока.