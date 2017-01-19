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Юрий Жирков: в "Зените" шутили, что в матче с "Чанчунем" нужно себя показать

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков высказал свое мнение на тему трансферов футболистов в чемпионат Китая.

– Китайская трансферная лихорадка – популярная тема. Ваше отношение к феномену?

– Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай? Тем более, тот же Витсель, Тевес, Халк получают возможность заработать. Это мое мнение.

– Но ведь в Китае уровень футбола ниже, чем в Европе.

– Вот ребята и хотят его повысить. Слышал, что в Китае приняли программу, которая должна помочь их сборной лет через двадцать выиграть чемпионат мира.

– Считаете, звездные легионеры способны помочь вырастить своих игроков?

– Тренируясь рядом с такими мастерами, как Халк, Тевес и Витсель, местные ребята обязательно прибавят.

– После контрольного матча с "Чанчунем" оценили шутку Дзюбы по поводу его отъезда в Китай?

– Я на него не подписан в Инстаграм. А вообще шуток на эту тему и перед матчем было немало. Мол, надо особо себя показать с "Чанчунем". Но как вы понимаете, это были именно шутки, – цитирует Жиркова "СЭ".
Теги: Жирков Зенит
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