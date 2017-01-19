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Даниэль Карвахаль не сможет помочь "Реалу" в течение месяца

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил повреждение подколенного сухожилия в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (1:2).

25-летний футболист выбыл из строя примерно на месяц и рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи", который состоится 15 февраля в Мадриде.

Газета.ru
Теги: Карвахаль Реал
Сегодня, 08:51
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