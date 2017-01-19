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Роман Гутцайт: у королевского Мадрида все с размахом

Телекомментатор Роман Гутцайт высказался относительно выступлении мадридского "Реала", который проиграл второй раз подряд. Накануне подопечные Зинедина Зидана уступили "Сельте" (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

"У королевского Мадрида все с размахом: не проигрывать? Так 40 матчей. Уступать? Так пару раз подряд!", – написал Гутцайт в Твиттере.
Теги: Реал
Сегодня, 08:55
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